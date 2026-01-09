 يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 8:33 م القاهرة
يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 8:06 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 8:06 م

علق الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق على ارتداء الغاني أنتوني سيمينيو لاعب بورنموث المنتقل إلى السيتي هذا الشتاء، قميصه المميز.

ولطالما اشتهر توريه بالقميص رقم 42 مع مانشستر سيتي الذي تألق به مع الفريق السماوي، قبل أن يعلن اعتزاله منذ سنوات.

وقال توريه عبر حسابه على "إكس": "رقم 42 في أياد استثنائية".

وأضاف انها صفقة رائعا لمانشستر سيتي، ورائعة بالنسبة لأفريقيا أيضا، متمنيا التوفيق له مع فريقه الجديد.

وأكد النجم الإيفواري الدوري السابق أن جماهير السيتيزنس ستعامل سيمينيو بشكل رائع.

وتألق سيمينيو مع بورنموث حيث تألق بين صفوفه، مُسجلا 32 هدفا في 110 أهداف بينما صنع 13 هدفا، علما بأن صاحب الـ 26 عاما لعب بريستول سيتي في 125 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع مثلها.

 


