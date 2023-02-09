رئيس نابولي يرفض التفريط في المهاجم النيجيري أوسيمين الصيف المقبل

قال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن فريقه الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، ليس مضطرا لبيع نجمه النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، الذي أشارت شائعات إلى أن فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يسيعيان لضمه.

وذكرت تقارير إخبارية أن أوسيمين هدف لثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أبدى عدد آخر من أندية أوروبا الرغبة في التعاقد معه، بعد تألقه مع نابولي خلال الموسم الحالي.

ويتصدر أوسيمين - 24 عاما - جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، علما بأنه يحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حاليا، كما ساعد زملاءه في تسجيل 3 أهداف أخرى في 21 مباراة لعبها مع نابولي بمختلف المسابقات.

وبينما يتزايد الاهتمام بالتعاقد مع أوسيمين من الآن وحتى إعادة فتح فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم المقبل، أوضح دي لورينتيس أن نابولي لا يتطلع إلى جني الأموال.

وصرح دي لورينتيس لصحيفة (بيلد) الألمانية: "فيكتور ليس للبيع، هناك طلب كبير على لاعبينا، لكننا لسنا مجبرين على بيع أي منهم، ليس علينا أي ديون".

وسجل أوسيمين ثنائية أخرى خلال فوز نابولي 3 / صفر يوم الأحد الماضي على سبيزيا بالدوري الإيطالي، ليعزز الفريق صدارته لجدول ترتيب البطولة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه إنتر.

وأحرز أوسيمين الآن 53 هدفًا في 95 مباراة بالدوري خلال المواسم الأربعة الماضية مع فريقي ليل الفرنسي ونابولي ، إلا أن النرويجي إيرلينج هالاند فقط ، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي وبوروسيا دورتموند الألماني السابق الذي أحرز 87 هدفا من أصل 87 مباراة، احتاج إلى عدد أقل من المباريات ليحطم حاجز الـ50 هدفًا.

يأمل نابولي في أن يتمكن مهاجمه المتألق من إحداث الفارق عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب بينهما في غضون أسبوعين بألمانيا.

ويلعب آينتراخت في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال للمرة الأولى، لكن دي لورينتيس أكد أن نابولي لن يتهاون أمام الفريق الألماني.

وتحدث رئيس نابولي عن آينتراخت، الذي تغلب على برشلونة الإسباني في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث قال "في البداية، كان الشعور الذي ينتابنا بأن القرعة لم تكن صعبة بالنسبة لنا، لكن الأمر ليس كذلك تماما".

وأضاف دي لورينتيس "ليس من قبيل المصادفة تواجدهم في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، لا ينبغي أن نعتقد أننا الفريق الأفضل، برشلونة فعل ذلك الموسم الماضي ويجب ألا نرتكب نفس الخطأ".

وفاز نابولي في آخر مباراتين خارج ملعبه ضد فرق ألمانية في المسابقة الأوروبية، حيث تغلب 4 / 1 على فولفسبورج في نيسان/أبريل 2015 و 2 / صفر على لايبزج في شباط/فبراير 2018.