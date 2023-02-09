إلغاء عمومية «الصيادلة» غير العادية بشأن رفع الحراسة عن النقابة

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثالثة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، حكمها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر، والتي كان مقرر عقدها ظهر اليوم الجمعة، بمقر النقابة العامة للأطباء.

وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها منذ قليل، إنها أعلنت بصورة رسمية من الحكم رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٣ مستعجل القاهرة والمقامة يوم الاثنين الماضي - ٦ فبراير، من الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، ضد الصيدلي جابر بسطا أحد الصيادلة الداعين إلى الجمعية العمومية غير العادية.

وأضافت: "جاء نص حكم محكمة الأمور المستعجلة كالآتي (حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بنفاذ الأمر الإداري من المدعي بصفته الحارس القضائي والممثل القانوني لنقابة الصيادلة والصدر برقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ والمؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ وما يترتب عليه من أثر وهو إلغاء الاجتماع والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للصيادلة المبداه من المدعى عليه والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٢ / ٢٠٢٣ بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في شأن الدعوة لانعقادهما وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة)".

وأكدت نقابة الأطباء موقفها المعلن والراسخ على مدار مجالسها المختلفة من رفض الحراسة على النقابات المنشأة طبقاً للدستور والقوانين، ودعمها لمطلب صيادلة الشرعي بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة العامة للصيادلة وحقهم في إجراء انتخابات نقابية حرة تفرز ممثلين شرعيين منتخبين من الجمعية العمومية لصيادلة مصر، هذا بالإضافة لتأكيد نقابة أطباء مصر على احترامها للقضاء والتزامها بالأحكام القضائية.

وذكرت النقابة أن نقيب الأطباء حسين خيري، اجتمع مع عدد من الزملاء الصيادلة الداعين للجمعية العمومية المشار إليها وقد شارك الصيادلة موقف نقابة أطباء مصر باحترام الصيادلة للقضاء المصري والتزامهم بحكم المحكمة المشار إليها، وأكد الزملاء الصيادلة أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الدعوة لجمعية عمومية أخرى تتخذ جميع الاحتياطات لصحة انعقادها، وعليه تعلن نقابة أطباء مصر عدم عقد الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة مصر والتي كان مقرر عقدها ظهر اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للأطباء.

وكان مجموعة من الصيادلة جمعوا 294 توقيعا لعقد جمعية عمومية غير عادية، بمقر النقابة العامة للأطباء؛ وذلك لاتخاذ الخطوات الجادة لإنهاء الحراسة عن النقابة، والدعوة لفتح باب الانتخابات العامة والفرعية والنقيب العام و24 عضوا.

وصرح جابر بسطا، المفوض من قبل عدد من الصيادلة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، لـ"الشروق"، بأن جدول أعمال الجمعية العمومية كان يتضمن مناشدة المجالس التشريعية والجهات المختصة بعدم إصدار أو تعديل قوانين تخص المهنة إلا فى وجود ممثلين منتخبين من الصيادلة طبقا للدستور ومناقشة أعداد الخريجين وإلغاء تكليف الصيادلة، ومناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على الصيدليات.

وأشار إلى أنه عقب صدور الحكم القضائي، قررنا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لحين الاستئناف على الحكم الصادر.