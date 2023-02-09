يبدأ اليوم الخميس، أولى عروض المسرحية الموسيقية "ولا في الأحلام"، للمخرج هاني عفيفي، على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، وهي من تأليف وألحان إبراهيم موريس، وديكور محمد الغرباوي، وأزياء مروة عودة، وتصميم الرقصات سالي أحمد.

يلعب بطولة المسرحية كل من، منى هلا، ومحمد عبده، وزهرة رامي، وهاني عبدالناصر، وشادي عبدالسلام، ومنار الشاذلي، وحبيبة عادل، وتالا رضوان، ونادين براي، وبهاء الطومباري، وإبراهيم سعيد، والمخرجون المساعدون رنا موريس، محمود طنطاوي، فتحي إسماعيل.

ينطلق العرض أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع، ويستمر حتى 19 مارس المقبل.

وتعتبر المسرحية هي التعاون الثاني بين هاني عفيفي، وإبراهيم موريس بعد عرض مسرحيتهما الناجحة "ليلة"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها عام 2017.

وتدور أحداث المسرحية الغنائية "ولا في الأحلام" في اطار كوميدي رومانسي في ستينات القرن الماضي في أحد أحياء القاهرة، حيث يعكف رجل مخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.