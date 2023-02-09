ليون يهزم ليل بضربات الترجيح ويتأهل لدور الثمانية بكأس فرنسا

تأهل فريق ليون إلى دور الثمانية من بطولة كأس فرنسا، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليل 4 /2 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة التي أقيمت بينهما بدور الستة عشر، بالتعادل 2 /2.

وتقدم ليون عن طريق ريان شرقي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف أليكساندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 29 سجل جوناثان دايفيد هدف ليل الأول، قبل أن يدرك إيدون زيجروفا التعادل لليل في الدقيقة 64.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل 2 /2، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليون الفائز بها بنتيجة 4 /2.

وفي باقي مباريات دور الستة عشر، فاز تولوز على ستاد ريمس 3 /1 ،وتغلب نانت على آنجيه بضربات الترجيح 4 /2 بعد نهاية المباراة 1 /1.

وفاز أنيسي (درجة ثانية) على مضيفه باريس إف سي (درجة ثانية) 6 / 5 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1 /1، فيما فاز جرينوبل (درجة ثانية) على فيرزون (درجة رابعة) 1 / صفر، و فاز روديز (درجة ثانية) على أوسير 3 /2.