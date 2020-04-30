وصول طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الألماني إلى تركيا محملة بمساعدات

وصلت ثلاث طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الألماني محملة بمساعدات عينية إلى تركيا.

ويأتي ذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، يوم الإثنين، الماضي وأدى إلى وقوع آلاف القتلى والمصابين وانهيار آلاف المباني.

وكان من المقرر بالأساس أن تهبط الطائرات الثلاث في غازي عنتاب، غير أنه نظرا لأسباب تتعلق بمشاكل في أعداد الموظفين هبطت في قاعدة انجيرليك الجوية.

وقال ضابط إعلامي تابع لسلاح الجو الألماني مساء اليوم الخميس، إن هذا الأمر تبين بعد إقلاع الطائرات من مدينة فونستورف، مشيرًا إلى أن الطائرات الثلاث غيرت وجهتها لتهبط في قاعدة إنجيرليك الجوية.

وقال المتحدث إن أنجيرليك هي "مطار جوي كبير تابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)"، وذكر أن قوات أمريكية قامت هناك بتفريغ حمولة الطائرات.

ومن المنتظر أن تعود الطائرات الثلاث إلى فونستورف في هذا المساء.

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة إقامة نوع من الجسر الجوي باستخدام طائرات النقل طراز ايرباص إيه 400.

وقال العقيد كريستيان جون قائد سرب النقل الجوي 62 صباح اليوم في المطار العسكري القريب من هانوفر: "نستعد لتسيير ثلاث طائرات كل يوم حتى الأسبوع المقبل".

وأضاف جون أن هذا يعتمد على كمية المساعدات العينية التي ترد.

وأوضح المتحدث باسم سلاح الجو أن من المنتظر تسيير رحلتين لسلاح الجوي غدا الجمعة.

وكانت هيئة الإسناد التقني في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية قامت بنقل نحو 50 طنا من المساعدات العينية على متن سبع شاحنات من المحيط الكبير لمدينة أولم إلى ولاية سكسونيا السفلى (التي تقع بها مدينة فونستورف)، واحتوت هذه المساعدات على نحو 2000 سرير خلوي وأكياس نوم وأغطية.

وقال رئيس الهيئة جيرد فريدسام إن الحكومة التركية طلبت من الحكومة الألمانية مواد لإيواء المتضررين من الزلزال.