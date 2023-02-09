المرصد السوري: ارتفاع قتلى الزلزال إلى 3773

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال، إلى 3773 على الأقل، بينهم 1653 ضمن مناطق النظام غالبيتهم في اللاذقية وحلب، و2120 ضمن مناطق نفوذ حكومة «الإنقاذ» و«الحكومة السورية المؤقتة» في الشمال السوري.

ولفت المرصد في بيان له، مساء الخميس، إلى إصابة نحو 4000 شخص على الأقل، بالإضافة إلى 375 سوري لا تشملهم الحصيلة السابقة، قضوا في تركيا نتيجة الزلزال، وتم نقل جثامينهم إلى الداخل السوري.

وأشار إلى تضرر نحو 120 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب سوريا؛ نتيجة الزلزال.

ولا تزال تعمل المستشفيات والفرق الطبية، إضافة إلى فرق الإنقاذ، بكامل طاقتها، منذ فجر الاثنين 6 فبراير، في ظل عجزها استيعاب حجم الكارثة.

في حين يشارك المواطنون من مناطق مختلفة في الشمال السوري، في عمليات الإنقاذ جنبا إلى جنب الفرق، لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، في ظل عدم وصول المساعدات من آليات حفر وكوادر لاستخراج العالقين وإزالة الركام.

يشار بأن ارتفاع أعداد الضحايا يعود لعجز الفرق الطبية عن إنقاذ أرواح المصابين، في ظل النقص الحاد بالمستلزمات الطبية والإسعافية والأدوية، وتأخر وصول الفرق لكثير من المناطق المتضررة.

ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ المصابين والوقوف على الكارثة الإنسانية، في ظل ضعف فرق الإنقاذ السورية.

كما يطالب السلطات التركية باستقبال الجرحى، وإدخال فرق طبية تركية للمساعدة في عملية الإنقاذ.