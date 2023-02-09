أوكرانيا: مقتل 3 مدنيين في قصف روسي على خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، مقتل 3 مدنيين، وإصابة 4 آخرين في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية هاجمت الإقليم 39 مرة الليلة الماضية، مضيفة "أنه خلال اليوم الماضي قُتل ثلاثة مدنيين في قصف روسي لخيرسون، وتعرض أربعة من السكان المحليين لإصابات مختلفة الخطورة، وكان من بين المصابين فتى يبلغ من العمر 15 عامًا".

وأوضحت أن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) وقذائف الهاون في قصفها الأخير على الإقليم.