رابطة الأندية ترفض طلب الزمالك وفيوتشر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، طلب نادي الزمالك وفيوتشر بتأجيل مباراتهما في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

وكان يرغب الفريقين في تأجيل مواجهتهما بالدوري في ظل ارتباطهما بالمشاركة في بطولة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لبدء مشواره في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في السادسة من مساء غدا الجمعة.

في حين يلعب فيوتشر ضد فريق كارا التوجولي يوم الأحد في افتتاح مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وتمسكت رابطة الأندية بقرارها، لرغبتها في إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في موعدها المحدد بمنتصف شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.