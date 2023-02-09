قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على فلسطيني جنوب الخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي على مواطن بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلته، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة «الدلبه»، وأطلقت الرصاص الحي على السائق، الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية دون معرفة وضعه الصحي.

وفي وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني بجروح، بعد أن دعسته آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، أن آلية عسكرية طاردت شابا من جنين كان يستقل دراجة نارية، قرب حاجز الجلمة ودعسته بصورة متعمدة، ما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.