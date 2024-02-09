قالت المطربة آمال ماهر، إنّ قلق الناس عليها في الفترة الماضية أسعدها لأنه أمر أكّد حب الجمهور لها.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء الجمعة: «أنا بخير واللي اتقال عني كانت مجرد شائعات زي شائعات بتحصل في الوسط الفني.. في حاجات بترد وحاجات بتقول اللي يقول يقول».



وأضافت: «مرضي وتعبي أجّل إني أقول للناس إني كويسة.. اتقال عليّا حاجات كتير زي مخطوفة واتجوزت.. واتخضيت على نفسي لما قالوا عليّا كدا».



وأشارت إلى أنها ظنّت أن الأمر سينتهي سريعًا، لكن مثل هذه الأقاويل زادت بشكل كبير، موضحة أنّها نشرت صورة لها في محاولة لطمأنة الجمهور لكنّ الأمر لم ينتهِ.



ولفتت إلى أنها قليلة الظهور على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها كانت في تلك الفترة مصابة بفيروس كورونا، وواجهت شبه اختناق بسببها.



وتابعت: «حاولت أطمن الناس وأقولهم مفيش أي حاجة.. كورونا كانت مدمراني ولو كنت طلعت كانوا قالوا فعلا دي متعذبة».



وأشارت إلى ظهورها في مقطع فيديو لطمأنة الجمهور عليها، متابعة: «لما طلعت دقيقتين قالوا مش هيّ ومش في بيتها».



واستكملت: «أنا بخير ومحصلش ليّا أي حاجة.. لا اتخطفت ولا اتعذبت.. لما تتصاب بكورونا بتختفي واستغربت إن الموضوع أخد أكبر من حجمه».