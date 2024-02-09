أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: «وجود عبدالله السعيد قوة للزمالك في الجانب الفني والمعنوي، وفي الوقت الحالي هناك توازن بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى».

وأضاف: «الزمالك كان يحتاج إلى ظهير أيسر ومدافع خاصة بعد إصابة الونش، ولكن المجلس الحالي بذل مجهود كبير في الميركاتو الشتوي».

وتابع: «لم أكن أتوقع على الاطلاق أن يقوم مجلس الزمالك بإبرام 10 صفقات خلال الانتقالات الشتوية خاصة بعد الغرامات المالية التي دفعها المجلس من أجل رفع القيد».

واختتم: «المجلس فاجئنا بـ 10 صفقات بعد ما كانت الجماهير بتحلم بوجود صفقتين أو 3 في يناير، ونجحنا في حل أزمة خط الوسط خاصة بعد التعاقد مع محمد شحاتة وزياد كمال».