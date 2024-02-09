 طارق السيد: الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للزمالك.. والمجلس فاجئنا - بوابة الشروق
السبت 10 فبراير 2024 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

طارق السيد: الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للزمالك.. والمجلس فاجئنا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 11:50 م

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة ستكون إضافة قوية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: «وجود عبدالله السعيد قوة للزمالك في الجانب الفني والمعنوي، وفي الوقت الحالي هناك توازن بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى».

وأضاف: «الزمالك كان يحتاج إلى ظهير أيسر ومدافع خاصة بعد إصابة الونش، ولكن المجلس الحالي بذل مجهود كبير في الميركاتو الشتوي».

وتابع: «لم أكن أتوقع على الاطلاق أن يقوم مجلس الزمالك بإبرام 10 صفقات خلال الانتقالات الشتوية خاصة بعد الغرامات المالية التي دفعها المجلس من أجل رفع القيد».

واختتم: «المجلس فاجئنا بـ 10 صفقات بعد ما كانت الجماهير بتحلم بوجود صفقتين أو 3 في يناير، ونجحنا في حل أزمة خط الوسط خاصة بعد التعاقد مع محمد شحاتة وزياد كمال».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك