الجيش الإسرائيلي يحرق ما تبقى من منازل وممتلكات للمواطنين في كفركلا جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحرق ما تبقى من منازل وممتلكات المواطنين في بلدة كفركلا الواقعة جنوب البلاد.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الساري منذ الـ27 من نوفمبر 2024، حيث فجرت أمس السبت، عددًا من المنازل في بلدة يارون، في قضاء بنت جبيل، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء المنطقة.

واستمر تجمّع المواطنين الجنوبيين عند المدخل الشمالي لبلدة يارون، للمطالبة بعودتهم إلى أرضهم رغم الدمار الذي لحق بها، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

كذلك يستمر أهالي بلدتي دير ميماس وكفركلا الحدوديتين في اعتصامهم، تمسّكاً بعودتهم إلى أرضهم.