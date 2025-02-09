سلطات إندونيسيا تسعى لحماية الأطفال من مخاطر الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

تظهر مخاطر استغلال الأطفال جنسيا بصورة واضحة وثابتة في عدد من حالات الاستغلال المرتبطة بالمحتوى الجنسي عبر الإنترنت في إندونيسيا، حيث يستخدم الجناة التكنولوجيا في إعداد القصر لهذا الأمر والتغرير بهم.

وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية مساء اليوم السبت / الأحد بالتوقيت المحلي لإندونيسيا / أن محققين من مديرية الجرائم الإلكترونية بالشرطة الوطنية بين مايو و نوفمبر 2024 ألقوا القبض على 58 مشتبها بهم متورطين في جرائم إلكترونية تتعلق بمحتوى جنسي يظهر به أطفال.

وتم الربط بين هؤلاء المشتبه بهم و 47 قضية تتعلق بمحتوى جنسي يظهر به أطفال.

وتمكنت شرطة العاصمة جاكرتا في مطلع العام الجاري من كشف النقاب عن حالة بيع محتوى جنسي يظهر به أطفال عبر الإنترنت.

وكان الجاني، الذي تم تعريفه بالحروف الأولى من اسمه آر. واي. إس /29 عاما/، يبيع المحتوى الجنسي عبر تطبيق تليجرام.