مسئولون أمريكيون بصدد التوجه إلى أوروبا لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز، اليوم الأحد، إن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية سيلتقون مع مسؤولين أوروبيين هذا الأسبوع لبحث كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من حرب روسيا.

وقبل أقل من يوم، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث خطوات نحو التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

ولم يرد تأكيد فوري من جانب البيت الأبيض أو الكرملين لذلك. ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز التعليق في مقابلة تلفزيونية.

وقال والتز إن الاقتصاد الروسي لا يسير بشكل جيد وأن ترامب "مستعد لفرض ضرائب ورسوم جمركية وعقوبات" على موسكو لدفع بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لكن والتز أكد أيضا أن إدارة ترامب تتطلع إلى استخدام لقاءات هذا الأسبوع لبدء محادثات بشأن استعادة بعض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وأضاف والتز بأن الحلفاء الأوروبيين يجب عليهم أيضا إلى الاضطلاع بدور أكبر في دعم أوكرانيا في المستقبل.