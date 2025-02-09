 مودرن سبورت يتعاقد مع أحمد أيمن منصور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مودرن سبورت يتعاقد مع أحمد أيمن منصور

الشروق
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 3:57 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 3:57 م

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق المصري البورسعيدي، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مودرن سبورت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لأحمد أيمن منصور، وعلّقت عليها قائلةً: "مرحبًا منصور".

ونجحت إدارة نادي مودرن سبورت في حسم التعاقد مع أحمد أيمن منصور على سبيل الإعارة، حتى الصيف القادم، خلال الساعات الأخيرة من فترة القيد الشتوية.

يُذكر أن المدافع أحمد أيمن منصور، البالغ من العمر 30 عامًا لم يشارك في أي مباراة رسمية مع المصري البورسعيدي هذا الموسم، منذ عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.


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