دمج دول البلطيق بشكل كامل في شبكة الكهرباء الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دمجت جمهوريات البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا اليوم الأحد شبكات الكهرباء الخاصة بها في الشبكة الأوروبية بعد فصلها عن نظام الطاقة الروسي.

وتم توصيل الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - وجميعهم أعضاء أيضا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- ببولندا والشبكة الأوروبية القارية عبر خط طاقة "ليتبول لينك"، لتنضم إلى أكبر شبكة متزامنة في العالم والتي تخدم أكثر من 400 مليون مستهلك عبر 26 دولة.

وأفاد مشغلون في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بأنه تم الانتهاء من توصيل الشبكات بعد فترة وجيزة من الساعة 2 بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش).

كانت الجمهوريات السوفيتية الثلاث السابقة قد أوقفت بالفعل واردات الكهرباء من روسيا كرد فعل على غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في فيلنيوس بعد اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونظرائه من إستونيا ولاتفيا وبولندا "هذه لحظة تاريخية تمثل نهاية رحلة طويلة... لقد حققنا الاستقلال الكامل في الطاقة".

وأضافت فون دير لاين: "هذه هي الحرية: الحرية من التهديدات، الحرية من الابتزاز".