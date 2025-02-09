متظاهرون صرب يغلقون جسرا رئيسيا وطرقا في ذكرى مرور 100 يوم على انهيار مميت لمظلة خرسانية

قام طلاب جامعيون محتجون في صربيا بإغلاق جسر في بلجراد بالإضافة إلى طرق في أنحاء الدولة الواقعة في البلقان، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى مرور 100 يوم منذ انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وانضم العديد من السكان إلى الطلاب في إغلاق جسر "جازيلا" أو جسر "الغزال" فوق نهر سافا في العاصمة الصربية لمدة سبع ساعات.

وفي الوقت ذاته، بدأ إغلاق لمدة ثلاث ساعات للطرق الرئيسية في مدينة نوفي ساد، بينما قام الطلاب في مدينة نيش بإغلاق محطة رسوم الطريق السريع عند مدخل المدينة الواقعة جنوبي صربيا.

وتشكل عمليات الحصار والإغلاقات جزءا من حملة احتجاجات يقودها طلاب جامعيون محتجون يطالبون بالعدالة بشأن الكارثة التي وقعت في الأول من نوفمبر في محطة قطار في نوفي ساد، والتي ألقى منتقدون بمسؤولية وقوعها على عاتق الفساد الحكومي.