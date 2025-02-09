الشرطة الألمانية تحقق في أعمال شغب صاحبت فعالية انتخابية لحزب البديل

تعرض عدة أشخاص للتهديد والإصابة في فعالية انتخابية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مدينة تمبلين شمال ولاية براندنبورج الواقعة شرقي ألمانيا.

وأفادت الشرطة بأن الفرع المحلي للحزب في منطقة أوكرمارك أقام الفعالية بحضور نحو 80 شخصًا، في حين جرت في الوقت نفسه مظاهرتان احتجاجيتان شارك فيهما حوالي 105 أشخاص، واضطرت الشرطة للفصل بين المجموعتين (وهم المشاركون في الفعالية والمتظاهرون المحتجون).

وبحسب المعلومات، حاول نحو عشرة مشاركين من فعالية حزب البديل الوصول إلى منصة احتجاج، إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك. وهدد أحد المشاركين في فعالية البديل أحد المتظاهرين بالضرب، ما أدى إلى إصدار أمر بإبعاده عن المكان.

وفي وقت لاحق، طارد ما بين 10 و20 شخصًا أحد المشاركين في المظاهرة المضادة، واعتدوا عليه بركلة في الساق وضربة على الأذن، ما دفعه إلى الفرار إلى داخل متجر لبيع مستحضرات العناية بالجسم. وقامت الشرطة بتسجيل بيانات 12 شخصًا. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يُحدد بعد ما إذا كان هؤلاء من المشاركين في فعالية حزب البديل، لكنه قال إن من المرجح ذلك.

ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث، بما في ذلك الاشتباه في استخدام ألعاب نارية من قبل إحدى المجموعات. وكان النائب البرلماني هانيس جناوك ألقى الكلمة الافتتاحية في فعالية حزب البديل.