 أنشيلوتي يجري تعديلا على قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنشيلوتي يجري تعديلا على قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

الشروق
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 9:55 م

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة جديدة للميرنجي لمباراة مانشستر سيتي، بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كارلو أنشيلوتي قد أعلن قائمة ريال مدريد، عصر اليوم الأحد، وكانت تضم لوكاس فاسكيز، قبل تعرضه للإصابة، واستبعاده من خوض اللقاء.

واضطر كارلو أنشيلوتي لإجراء بعض التعديلات على القائمة، بعد تأكيد غياب لوكاس فاسكيز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، بينما يلتقي الفريقان في الإياب، يوم 19 فبراير على ملعب البرنابيو.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ميستري

خط الدفاع: فاييخو - فران جارسيا - ميندي - جاكوبو - أسينسيو - لورينزو

خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس - شيما

خط الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو


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