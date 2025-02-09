وزير إسرائيلي: المفاوضات مع حماس معقدة ويجب إدارتها بحكمة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» معقدة للغاية ويجب إدارتها بحكمة.

وبحسب وكالة «معا»، جاء ذلك خلال تصريحات كوهين، لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الأحد، تعليقًا على إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين أمس، واستمرار صفقة التبادل.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعادة جميع أسرانا إلى ديارهم، ومن ناحية أخرى، التأكد من أن من ارتكب عملية السابع من أكتوبر لن يكون صاحب السيادة في غزة، وأعتقد أنه يمكن تحقيق هذين الهدفين».

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس السبت، ثلاثة أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في دير البلح بقطاع غزة، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشملت أسماء الأسرى الإسرائيليين كلا من: إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور إبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي، الذين ظهروا بحالة جيدة على منصة التسليم، وسلمتهم عناصر المقاومة هدايا كما جرت العادة.

ووسط حضور شعبي كثيف، ظهرت عناصر المقاومة في استعراض عسكري كبير بأسلحة مختلفة من المستخدمة في مقاومة الاحتلال خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.