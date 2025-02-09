البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن السعودية

أعربت مملكة البحرين، اليوم، عن إدانتها الشديدة واستنكارها التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، على تضامن البحرين الكامل مع السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأكدت البحرين أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.