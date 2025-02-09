حماس: انسحاب الاحتلال الكامل من محور نتساريم استكمال لفشل أهداف حرب الإبادة على شعبنا

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قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عبد اللطيف القانوع، إن «الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم يُعدّ استكمالًا لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني».

وأضاف في تصريح صحفي، نقله موقع «دنيا الوطن»، اليوم الأحد، أن «عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم، يدحض كذبة نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل على الفلسطينيين».

وأكد أن «كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب».

ولفت إلى أن «ما لم يحققه الاحتلال خلال 15 شهرًا من التجويع والإبادة والتدمير الممنهج وتهجير الشعب الفلسطيني، لن يحققه ترامب بالعقار والسمسرة والصفقات».

وختم الناطق باسم الحركة تصريحاته، قائلًا: «ستبقى غزة أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرّمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية».

وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم؛ الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم الأحد، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونفذت القوات الإسرائيلية أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.