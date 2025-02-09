مدير أمن أسيوط يفتتح نقطتي شرطة بالرحاب ومدينة ناصر بالمحافظة

افتتح اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، نقطتي شرطة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، وناصر بمنطقة الهضبة، وذلك في إطار احتفالات مديرية أمن أسيوط بأعياد الشرطة.

وكان مدير أمن أسيوط، وجه مساعديه بسرعة إنهاء التجهيزات بعدد من المنشآت الشرطية بنطاق المحافظة، ومن بينها نقطتي شرطة مدينة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة وناصر بمنطقة الهضبة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك في إطار توسيع دائرة التواجد والانتشار الأمني بالمناطق العمرانية الجديدة.

وقال مصدر أمني، إنه عقب مناشدة ومطالبة أهالي مدينة الرحاب وناصر أجهزة الأمن بسرعة افتتاح نقطة الشرطة؛ لتعزيز التواجد الأمني والحفاظ على ممتلكاتهم وتأمين طرقهم، قرر اللواء وائل نصار مدير الأمن تكثيف العمل بتجهيز نقطتي الشرطة، اللتان تم افتتاحهما، وتعيين خدمات أمنية من ضباط القوات النظامية والمباحث بهما.

وأضاف المصدر، أنه سادت حالة من الفرحة بين أهالي المدينتين عقب افتتاح مديرية الأمن بافتتاح نقطتي الشرطة.