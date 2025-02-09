الدفاعات الجوية الروسية تسقط 35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 35 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك واربع طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، وأربعة أخرى في إقليم كراسنودار، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وروستوف وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وتولا وجمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.