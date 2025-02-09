ترامب يعول على إيلون ماسك في الكشف عن إهدار مليارات الدولارات بالبنتاجون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع أن يكتشف إيلون ماسك عمليات احتيال وانتهاكات بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع (البنتاجون)، خلال التدقيق الذي سيقوده بصفته مشرفاً على وزارة الكفاءة الحكومية.

وأضاف ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" تم بث مقتطف منها، مساء اليوم: "سأخبره قريبا جداً، ربما في غضون 24 ساعة، بالذهاب للتدقيق (في كيفية سير الأمور) في وزارة التعليم.. ثم بعد ذلك الجيش. دعونا ندقق (في شؤون) الجيش".

وقال ترمب عن البنتاجون وهي أكبر وزارة أميركية: "سنجد عمليات احتيال وانتهاكات بالمليارات ومئات الملايين من الدولارات".

وكلف ترمب الملياردير ماسك، الذي يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، بقيادة جهد لتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.

في إطار هذه المبادرة، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفةـ حسب موقع الشرق.

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز في مقابلة منفصلة، الأحد، إن وزارة الكفاءة الحكومية قد تولي اهتماماً خاصاً بعمليات بناء السفن في البنتاجون.

وقال والتز لشبكة (إن.بي.سي): "هناك الكثير مما يجب النظر فيه في بناء السفن، وهو فوضى مطلقة".