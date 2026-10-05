خبير عسكري يستعرض محاور قتال الجيش اليمني ضد الحوثيين وتطورات المواجهة

قال اللواء وائل ربيع الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ الأخبار والإعلانات الرسمية القادمة من اليمن بشأن عملية «فجر اليمن» تشير إلى أن القوات اليمنية أو الجيش الوطني اليمني كان مجهزًا للعملية بأسلوب عسكري واضح.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن خريطة العمليات تشير إلى تثبيت الجيش اليمني أربعة محاور للقتال في مناطق صعدة والجوف ومأرب، إلى جانب الالتفاف من الجنوب باتجاه المخا وجزيرة ميون.

وأوضح أن هذا التحرك كان اتجاهًا إيجابيًا للقوات المسلحة اليمنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من العملية، وفق ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، هو استعادة السيطرة على الأرض اليمنية وفرض السيطرة عليها بشكل كامل.

وتابع، أن أهمية التحرك تكمن في الالتفاف من الجنوب، بالتزامن مع تثبيت المحاور الشمالية، ثم التحرك من الجنوب باتجاه المخا والساحل، لافتًا إلى أن الأخبار الواردة تشير إلى تحقيق نجاحات في هذا الاتجاه.

وأكد أن هذه النجاحات تُحسب للجيش اليمني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الدعم الجوي السعودي للعملية، موضحًا أن هذا الدعم كان أحد الأسباب الداعمة للنجاح الذي تحقق في اتجاه المخا والساحل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، انطلاق عملية «فجر اليمن»، قائلًا إنها تستهدف «استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مؤكدًا أن العملية تمضي بدعم القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية اليمنية ومساندة الأشقاء والأصدقاء.

فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من عملية «فجر اليمن»، التي أطلقتها الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة والأراضي الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى تدمير 324 هدفًا «عالي القيمة» منذ انطلاق العملية.