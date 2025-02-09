أبو ريدة يختار الكولومبي أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام

اتفق المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع الخبير العالمي الكولومبي أوسكار جوليان رويز، لتولي رئاسة لجنة الحكام بالجبلاية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أبو ريدة منذ ما يقرب من شهر، أنه ينتظر الاجتماع مع السويسري ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام في فيفا، الذي يحضر إلى مصر يوم 8 فبراير الجاري، للإستقرار على اسم رئيس لجنة الحكام الجديد، والإعلان عنه قبل يوم 10 فبراير الجاري.

وقال مصدر مقرب من أبو ريدة في تصريحات صحفية: "جاء اختيار الكولومبي بتوصية من بوساكا، رئيس لجنة الحكام في فيفا".

وأضاف: "استقر المهندس هاني، على اختيار رئيس الاتحاد الجديد من أصل ٥ أسماء أجرى معهم مقابلات لاختيار الأفضل بينهم".

وأتم: "وقرر أبو ريدة تعيين رويز نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة حيث يعمل خبيرا ومحاضرا للحكام في فيفا".