صحة غزة: انتشال جثامين 7 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، وصل مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء (منهم 7 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، وإصابتان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و189 شهيدًا، و111 ألفًا و640 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم؛ الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم الأحد، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونفذت القوات الإسرائيلية أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.