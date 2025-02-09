مسئول أممي: وقف إطلاق النار بغزة أتاح إدخال 12 ألف شاحنة مساعدات للقطاع

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكّن المنظمات الإغاثية من إدخال 12 ألف شاحنة مساعدات إنسانية، في محاولة لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قرابة مليوني شخص في غزة يواجهون خطر الجوع الشديد، إضافة إلى المعاناة من البرد القارس.

وشدد على أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية مرهون بتثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح أن ما شاهده خلال مروره بشمال قطاع غزة كان صادمًا للغاية، حيث باتت الحياة هناك شبه مستحيلة مع دمار واسع طال البنية التحتية والمنازل.

وأكد أنه رغم زيارته لمناطق نزاعات عدة حول العالم، إلا أن الوضع في غزة هو الأسوأ والأكثر مأساوية على الإطلاق.

ودعا فليتشر إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ما سيسمح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وإنقاذ أرواح المدنيين الذين يعانون من ظروف كارثية.