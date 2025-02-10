شولتس ينتقد ميرتس بسبب التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، منافسه المحافظ فريدريش ميرتس بأنه مستعد للتعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث تواجه المتنافسان في مناظرة تلفزيونية ساخنة قبل أسبوعين فقط من إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا.

وقال شولتس "هذا هو ما يقلقني بشدة"، بعد أن قرر ميرتس بشكل مثير للجدل في أواخر الشهر الماضي تمرير اقتراح في المجلس الأدنى للبرلمان الألماني (البوندستاج)، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا.

ووصف شولتش هذه الخطوة بأنها "انتهاك للكلمة" و "انتهاك للمحرمات"، مؤكدا أنه لم يعد يستطيع الوثوق بـميرتس.

وكرر ميرتس، الذي يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنحو 30٪ قبل الانتخابات المقررة يوم 23 فبراير الجاري، نفيه أن تكون تلك الخطوة دليلا على التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقال ميرتس "هناك مسافة كبيرة للغاية بيننا" فيما يتعلق بالسياسة، "لا توجد أوجه تشابه بين حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي".

وشهدت ألمانيا احتجاجات كانت موجهة بشكل رئيسي للاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) بعد أن حصل اقتراحه الخاص بعمليات رد اللاجئين على الحدود الألمانية على أغلبية في البرلمان الألماني الشهر الماضي بدعم من أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.