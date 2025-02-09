استشهاد فلسطينية ثانية برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

وأفادت مصادر محلية، بأن الأشقر أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم نور شمس، ما أدى لاستشهادها على الفور، وأصيب والدها بعيار ناري في القدم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في طولكرم تسلمت إصابة طفل (14 عاما) نتيجة إصابته في مخيم نور شمس.

وكانت قد استشهدت صباح اليوم، المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عاما) وجنينها، برصاص الاحتلال، وإصابة زوجها بجروح حرجة.

وأفاد شهود عيان لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال ومن خلال قناصتها المنتشرة في المنازل التي استولت عليها، أطلقت الرصاص الحي على المركبة التي كانت تستقلها المواطنة شلبي وزوجها في منطقة جبل الصالحين في المخيم، أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما والذهاب لمكان آمن.

ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الجنين؛ بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت الأم سندس شهيدة مع جنينها، فيما تم نقل زوجها لمستشفيات رام الله لصعوبة حالته