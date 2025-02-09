عودة خمسة عمال تايلانديين إلى بانكوك بعد احتجازهم لأكثر من عام في غزة

وصل العمال التايلانديون الخمسة الذين جرى إطلاق سراحهم بعد أن تم احتجازهم لأكثر من عام في غزة إلى بانكوك اليوم الأحد.

وتم تحرير ساروساك رومناو /32 عاما/، وتشاتشارا سرياوان/ 33 عاما/، وساتيان سوونناكام/35 عاما/، وبونجساك ثاينا/36 عاما/ وبانوات سايثاو/ 27 عاما/ في 30 يناير في إطار صفقة تبادل.

وتم استقبالهم من قبل أفراد عائلاتهم، الذين بكى بعضهم، في قاعة الوصول في مطار سوفارنابومي. وكان وزير الخارجية التايلاندي ماريس ساجنيامبونجسا والسفير الإسرائيلي في تايلاند حاضرين في المطار لاستقبال المحتجزين المطلق سراحهم.

وكان هؤلاء الخمسة هم الدفعة الثانية من المحتجزين التايلنديين الذين تم تحريرهم منذ اندلاع الحرب. خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة في نوفمبر 2023، تم تحرير 23 تايلنديا في صفقة تم التفاوض عليها بين تايلاند وحماس، بمساعدة من قطر وإيران.

وتم إجراء فحوصات طبية على الرجال الخمسة في مستشفى خارج تل أبيب قبل عودتهم. وكان أربعة منهم برفقة أحد أقاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتم تمويل الرحلة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفقا للسفارة التايلاندية في تل أبيب.