استطلاعات لآراء الناخبين بعد التصويت: رئيس الوزراء ألبين كورتي يفوز بانتخابات كوسوفو

فاز رئيس الوزراء ألبين كورتي وحزبه القومي اليساري "تقرير المصير" في الانتخابات البرلمانية في كوسوفو، وفقا لاستطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم وتوقعات خبراء اليوم الأحد.

ومع ذلك، من المرجح أن يعتمد الحزب الحاكم، بعد حصوله على ما يتراوح ما بين 37% و42% من الأصوات، على شركاء ضمن ائتلاف حتى يتمكن كورتي البالغ من العمر 49 عاما من الاستمرار في الحكم.

وتشير البيانات الصادرة عن أربع مؤسسات، قامت بإجراء استطلاعات رأي بعد الانتخابات وتقديم توقعات، إلى أن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط حصل على ما بين 19% و23% من الأصوات، وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو الذي ينتمي لتيار الوسط على ما بين 19% و20%، والتحالف من أجل المستقبل المحافظ على ما بين 6% و8%.

ومن المرجح أن تفشل أحزاب وتحالفات أخرى في تخطي عتبة الـ 5%، الذي تحدد من يدخل البرلمان في بريشتينا.

وبغض النظر عن ذلك، فإن 20 من أصل 120 مقعدا يتم تخصصيها لمجموعات الأقليات العرقية وموزعة كالتالي: 10 مقاعد للصرب و 10 أخرى لغيرهم، بما فيهم البوشناق والأتراك والغجر.