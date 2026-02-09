إندونيسيا تعزز مكافحة أمراض الماشية قبل شهر رمضان وعيد الفطر

تقوم وزارة الزراعة في إندونيسيا بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة أمراض الماشية قبل شهر رمضان وعيد الفطر من خلال تعزيز الاستعداد والتنسيق بين المناطق والكشف المبكر لمنع انتشار العدوى.

وقال المدير العام للثروة الحيوانية وصحة الحيوان في الوزارة، أجونج سوجاندا، في بيان اليوم الأحد، إن تعزيز الاستعداد الوطني أمر أساسي لمنع وقوع خسائر اقتصادية وضمان أن تظل إمدادات الغذاء آمنة ومستقرة للجمهور.



وللعام الحالي 2026، خصصت الحكومة موارد للقاحات والأدوية ومعدات مكافحة الأمراض، بما في ذلك لقاحات مرض الحمى القلاعية، وفقا لوكالة أنباء "أنتارا".

وأوضح أنه "في عام 2026، وصلت مخصصات لقاحات مكافحة الأمراض إلى نحو 6ر5 مليون جرعة، وذلك باستخدام استراتيجية من مرحلتين للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية والتي أثبتت فعاليتها في الحد من الحالات".