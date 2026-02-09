الدوحة: اختتام الدورة الافتتاحية من معرض «آرت بازل قطر» وسط إقبال دولي وإقليمي

اختتمت اليوم الأحد فعاليات الدورة الأولى من معرض "آرت بازل قطر"، والذي حظي بإقبال استثنائي من المنطقة والمجتمع الفني الدولي.

وجاءت الدورة الافتتاحية بالشراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية (كيو إس أي و(كيو سي بلس)، وأقيمت في مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجال التصميم والأزياء والتكنولوجيا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهدت صالات العرض حوارات مركّزة ومستمرة مع جامعي الأعمال والمؤسسات على مدار الأسبوع، وسلّطت الضوء على تفاعل مثمر مع شرائح جديدة من الجمهور، لا سيما من قطر والسعودية والإمارات وأوروبا. حيث تُرجمت هذه الحوارات إلى حركة اقتناء متواصلة في المعرض.

وكان الطلب ملحوظاً بشكل خاص على الفنانين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والجنوب العالمي، حيث أشارت صالات العرض والجاليريهات، إلى اهتمام متزايد بالعروض الفردية والأعمال المهمة لكل من الأسماء البارزة والناشئة، بما يعكس قوة قاعدة جامعي الأعمال في المنطقة وانخراطهم الفاعل في المشهد الفني العالمي.

وشارك في آرت بازل قطر ممثلون عن أكثر من 85 متحفا ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تفاعلا مؤسسيا قويا من قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إضافة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين.

جدير بالذكر، أن معرض آرت بازل قطر، ضم 87 صالة عرض من 31 دولة، من بينها 16 صالة تشارك للمرة الأولى في معارض آرت بازل، وقدمت برنامجا منسقاً بعناية وضع الفنانين والسرديات الإقليمية في صميم دورتها الافتتاحية، مع إدراجها في حوار متكامل مع الممارسات الفنية المعاصرة العالمية. وعلى امتداد المعرض، اطّلع الجمهور على مزيج مدروس من العروض الفردية للفن الحديث والمعاصر، إلى جانب تكليفات جديدة وأعمال تفاعلية وواسعة النطاق عبر مختلف الوسائط.