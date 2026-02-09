محافظ الغربية يفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي في طنطا



افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، محطتي رفع مياه الصرف الصحي بمنطقتي كفر عصام والشيتي بمدينة طنطا.

جاء ذلك ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي "IWSP" وبمساهمة من الحكومة المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدن والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، في إطار خطة محافظة الغربية للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشغيل محطة الصرف الصحي بكفر عصام

وخلال الافتتاح، ضغط محافظ الغربية على زر التشغيل إيذانا بدخول محطة رفع مياه الصرف الصحي بكفر عصام الخدمة الفعلية، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للبنية الأساسية بمدينة طنطا، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما في المناطق القديمة والمكتظة بالسكان.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مكونات محطة كفر عصام، المقامة على مساحة تقارب 1960 مترا مربعا بمنطقة كفر عصام بحي أول طنطا، والتي تخدم نطاقا سكنيا واسعا يشمل كفر عصام، علي مبارك، شارع النادي، المعاهدة، شارع النحاس، وعددا من الشوارع الحيوية، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى نحو 260 ألف نسمة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسين القائمين على المشروع حول آلية العمل بالمحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 51840 مترا مكعبا يوميا، فيما يصل التصرف الفعلي حاليا إلى قرابة 35000 متر مكعب يوميا، بما يضمن استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية.

وتفقد محافظ الغربية مبنى المصافي الميكانيكية واليدوية وبوابات الدخول الكهربائية بقطر 1200 ميللمتر، إلى جانب بيارة المحطة التي تضم جزءا مبتلا وآخر جافا يحتوي على خمس طلمبات رأسية من طراز KSB مركبة على خط طرد رئيسي بقطر 800 ميلليمتر، كما تابع عنبر التشغيل المزود بطلمبات رأسية بتصرف 200 لتر في الثانية ورفع 25 مترا، تعمل بمحركات قدرة 90 كيلو وات، فضلا عن نظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على وحدات "PLC" وأجهزة القياس وشاشات "HMI" لعرض بيانات التشغيل لحظيا.

كما شملت الجولة الاطلاع على منظومة الحماية من الطرق المائي، والتي تضم خزانا بسعة 35 مترا مكعبا ومنظومة ضغط هواء تعمل أوتوماتيكيا، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التي تشمل محولين كهربائيين ووحدة توليد ديزل بقدرة 800 كيلو فولت أمبير، ونظام الصيانة المزود بونش علوي حمولة 5 أطنان داخل الجزء الجاف، ومنظومة متكاملة للحماية المدنية تشمل أنظمة إنذار ومكافحة حريق، إلى جانب خط الطرد المصنوع من مواسير الزهر المرن بقطر 800 ميلليمتر وطول 4450 مترا وصولا إلى محطة معالجة طنطا.

افتتاح محطة الصرف الصحي في الشيتي

وعقب ذلك، انتقل محافظ الغربية إلى افتتاح محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة الشيتي بحي أول طنطا، والتي تخدم نحو 70 ألف نسمة بمناطق الشيتي، ترعة الشيتي، سيجر، والترعة العريضة، والمقامة على مساحة 110 أمتار مربعة، بطاقة تصميمية تبلغ 17280 مترا مكعبا يوميا، وبمتوسط تصرف فعلي يصل إلى 10000 متر مكعب يوميا.

واستمع المحافظ إلى شرح حول مكونات المحطة التي تضم غرفة دخول ببوابة رأسية قطر 900 ميلليمتر، وبيارة مبتلة مزودة بثلاث طلمبات رفع غاطسة بتصرف 100 لتر في الثانية ورفع 15 مترا، إضافة إلى عنبر التشغيل ولوحات التحكم ونظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على "PLC" وشاشات "HMI".

كما تابع المحافظ مصادر الطاقة بالمحطة، والتي تشمل محولا كهربائيا بقدرة 300 كيلو فولت أمبير، ووحدة توليد ديزل بقدرة 175 كيلو فولت أمبير، إلى جانب منظومة الصيانة التي تضم مصفاة يدوية وونش حمولة طن واحد، وخط طرد قائم بقطر 400 ميلليمتر وطول يقارب 400 متر وصولا إلى محطة العجيزي.

وفي ختام الجولة، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولجميع المهندسين والفنيين والعمال المشاركين في تنفيذ المشروعين، مشيدا بمستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، مؤكدا أن محافظة الغربية تولي مشروعات الصرف الصحي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.

رؤية متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي

وأكد محافظ الغربية أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع النمو السكاني والتوسع العمراني، مشددا على أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير التمويل والدعم اللازمين لتنفيذ مشروعات خدمية تمس حياة المواطن اليومية، وتضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكل مشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة، لضمان دخولها الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يرسخ حق المواطن في الحصول على خدمة لائقة وآمنة.