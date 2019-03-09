مقتل اثنين من متسلقي الجبال الأوروبيين فوق واحد من أعلى جبال العالم في باكستان

عثرت السلطات الباكستانية على جثتين لاثنين من متسلقي الجبال الأوروبيين فوق جبل نانجا باربات وهو أحد أعلى الجبال في العالم.

وأكد سفير إيطاليا في باكستان اليوم السبت على موقع "تويتر" مقتل الإيطالي دانيل ناردي والاسكتلندي توم بالارد.

وكتب السفير ستيفانو بونتيكورفو إن الجثتين وجدتا على ارتفاع 5900 متر فوق الجبل الشهير.

وكان الاتصال مع المتسلقين انقطع يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي عندما حاولا صعود الجبل الذي يقع في غرب منطقة الهيمالايا ويصل ارتفاعه إلى 8126 مترا.

ويوجد في باكستان خمسة جبال من بين 14 جبلا على مستوى العالم يصل ارتفاعها إلى ثمانية آلاف متر فأكثر.

وهناك مئات من متسلقي الجبال ، معظمهم من أوروبا ، يحاولون كل عام خلال فترة الطقس الدافئ تسلق القمم العالية – إلا أن قليلين يحاولون القيام بذلك خلال فترة الشتاء.

فشل عدد من الحملات الألمانية في استكشاف جبل نانجا باربات خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان أول من تمكن من الوصول إلى قمته هو النمساوي هيرمان بول عام 1953.

وفي عام 2013 أطلق متطرفون باكستانيون النار على عشرة من المتسلقين الدوليين ومرشديهم.

ولم تتعاف سياحة تسلق الجبال في شمال باكستان منذ ذلك الوقت إلا ببطء شديد.