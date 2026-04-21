البنتاجون: قواتنا اعتلت ناقلة النفط إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات سابقا لتهريب النفط الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن قوات أمريكية اعتلت ناقلة نفط مدرجة ضمن قوائم العقوبات سابقا بسبب تهريب النفط الخام الإيراني في آسيا.

وقال البنتاجون، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات أمريكية "نفذت عملية اعتراض بحري بموجب حق الزيارة" واعتلت ناقلة النفط "إم تي تيفاني" "دون وقوع أي حادث".

وأظهرت بيانات تتبع السفن وجود الناقلة "تيفاني" في المحيط الهندي بين سريلانكا وإندونيسيا.

وقال البيان إن الحادث وقع خلال الليل، مضيفا أن "المياه الدولية ليست ملاذا آمنا للسفن الخاضعة للعقوبات".