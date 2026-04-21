أمير قطر يصدر قرارا أميريا بتعيين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات

صدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر ، اليوم الثلاثاء ، القرار الأميري رقم ( 21 ) لسنة 2026 بتعيين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات.

ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور عبدالوهاب أبوبكر المصلح، والدكتور أحمد علي المحمد نائبا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبدالرحمن العمادي، والدكتورة إيناس عبدالعزيز الكواري، والعميد عبدالعزيز علي السليطي، والسيد مبارك محمد العلي، والدكتورة موزة سليمان الهيل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن القرار نص أيضا على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر أمير قطر، القرار الأميري رقم (22) لسنة 2026 بتعيين الدكتور ناصر سعد آل سعد رئيسا تنفيذيا للوكالة القطرية لمكافحة المنشطات.