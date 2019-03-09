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رئيس الوزراء الإيطالي: خطة الحزام والطريق الصينية قد تكون مفيدة لإيطاليا

روما (رويترز)
نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 4:06 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 4:06 ص

قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أمس الجمعة، إن خطة ”الحزام والطريق“ الصينية للبنية التحتية قد تشكل فرصة جيدة لإيطاليا، مؤكدا أنه قد يوقع اتفاقا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يزور شي إيطاليا في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

وأبلغ كونتي ندوة بشأن السياسة الخارجية أنه يعتزم أيضا أن يحضر قمة مبادرة الحزام والطريق التي من المقرر أن تُعقد في الصين في أبريل نيسان.

واستبعد كونتي تلميحات إلى أن الولايات المتحدة ربما تعاقب روما إذا انضمت إلى المبادرة الصينية. لكنه أضاف أن المخاوف الأمنية بشأن شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين للإتصالات يجب أن تُؤخذ على محمل الجدية.


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