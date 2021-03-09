قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يتم حاليًا التجهيز لمشروعات ستبهر العالم كله، مشيرًا إلى الانتهاء من وضع القطع الأثرية بمتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، أنه تم الانتهاء تمامًا من المتحف القومي للحضارة المصرية، ذاكرًا أنه في انتظار الوقت المناسب لاستقبال موكب المومياوات الملكية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني خلال الـ 9 أشهر الماضية، لافتًا إلى الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة في أبريل المقبل.

وأشار إلى الانتهاء من ترميم ودهان التماثيل التاريخية الموجودة في الميادين العامة، مضيفًا أنه يصعب الإجابة عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في الوقت الحالي.

وذكر أنه تم نقل 55 ألف قطعة أثرية بالمتحف المصري الكبير، إضافة إلى وترميم 51 ألف قطعة، ووضع 57 تمثال على الدرج العظيم، موضحًا أنه يتم الانتهاء من الأعمال كافة بالمتحف بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أكدت أن الوزارة انتهت من أعمال ترميم التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجي بالمتحف المصري الكبير، حيث تم تقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في المكان المخصص له بالمتحف.



