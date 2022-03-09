الرئيس السيسي: مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفانٍ وتضحية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشهداء وأسرهم، مشيدًا بما تضمنته فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وكلمات المشاركين فيها.

وأضاف في كلمة له: «شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم، نحتفل بذكرى عزيزة على نفوسنا، نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد، وبذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل أن يحيا الوطن كريمًا أبيًا مرفوع الرأس، رفضوا الاستلام وآثروا المقاومة بشرف وبسالة، ضاربين المثل للأجيال من بعدهم أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفاني وتضحية».

وأشار إلى أن «الاحتفال بيوم الشهيد مناسبة متجددة؛ لتكريم أبناء مصر المخلصين، الذين ضحوا من أجل الوطن الخالد؛ ليستمر نابضا بالحياة، مثمرا بالخير والسلام والنماء»، موضحًا أن المناسبة تستهدف تذكر التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه أرض الوطن.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.