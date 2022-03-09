المؤبد لسائق توكتوك متهم بخطف طالب وهتك عرضه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأربعاء، "إ.س.م" 25 عامًا، سائق "توكتوك" بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بخطف "أ.ح.م"، 15 عامًا، طالب، ويعمل بمقهى، وهتك عرضه، بعد استدراجه بالـ"توكتوك"، وذلك في القضية رقم 23453 لسنة 2021 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل؛ يفيد ورود بلاغًا حول قيام شخص بخطف أخر بمركبة "توكتوك" وتعدي عليه وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه على أثر عمل المجني عليه في مقهى، حضر إليه المتهم، وأوهمه بتعليمه قيادة الـ"توكتوك" للعمل عليه، بدلًا من العمل في المقهى، فاستقله معه، وأثناء سيرهما فوجئ بالمتهم يستدرجه إلى مكان نائي وهدده بسلاح أبيض "كتر" ونزع عنه ملابسه، وهتك عرضه بالقوة، تحت تهديد السلاح، ثم تركه ولاذا بالفرار.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ تسجيلات محتوى كاميرات المراقبة، أن المجني عليه توجه إلى ديوان قسم الشرطة، وحرر محضرًا بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، ومحمد أحمد سالمان، ومحمود سلامة شرف الدين، وسكرتير الجنايات، عادل عزت.