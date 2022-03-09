منظموا حفل مروان بابلو بالإسكندرية يخصصون أماكن للبنات فقط

قرر منظموا حفل مغني الراب مروان بابلو، المقرر إقامته بالإسكندرية يوم 18 مارس الجاري، تخصيص مكان للبنات فقط، وأطلقوا عليه "الدائرة الوردية - pink circle"، وأثار هذا القرار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منظموا الحفل أن "بينك سيركل"، هي عبارة عن منطقتين مختلفتين، الأولى في مكان الجمهور العادي، والثانية في قسم VIP، وهي عبارة عن مكان منفصل عن باقي الجمهور، لتوفير مساحة آمنة ومنعزلة لجمهور بابلو من الفتيات، وذلك بسبب إيمانهم بإن كافة أفراد الجمهور من حقهم الاستمتاع بحضور حفلات النجوم الذين يحبونهم، مؤكدين أنهم سيراعون تطبيق هذا الأمر بجميع حفلاتهم القادمة.

وفي سياق متصل يستعد مغني الراب مروان بابلو، لحفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية بالسعودية، بمشاركة ويجز، وعفروتو، وذلك يوم 14 مارس الجاري.

يشار إلى أن مروان بابلو طرح مؤخرا أغنية « بربري»، والتي حققت ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، عبر موقع «يوتيوب».

بينما طرح ويجز أغنية «البخت»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت مشاهداتها على موقع «يوتيوب» 15 مليون مشاهدة.