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شدد الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام، على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون المشترك بين القاهرة والرياض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء الثلاثاء، أن الزيارة تبرز دور الرئيس السيسي في تقوية العلاقات مع الدول العربية.

وأضاف أنّ العلاقات المصرية السعودية، تتميز بالخصوصية الشديدة والتي تجعل كلا من القاهرة والرياض ركيزة أساسية في وجود الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وأكمل عز العرب أن هناك نقاطًا مهمة للزيارة، أهمها التأثيرات المحتملة للأزمة الروسية الأوكرانية وأن هذه التأثيرات خلقت فرصة وبخاصة بعض الدول العربية النفطية فيما يتعلق في ارتفاع أسعار النفط.