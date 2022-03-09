المركزي الروسي يفرض قيودا على التعامل بالعملة الأجنبية

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أصدر البنك المركزي الروسي مبادئ توجيهية جديدة للحد من التعامل بالعملة الأجنبية في أعقاب العقوبات الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بنك روسيا المركزي إن البنوك الروسية لم تعد قادرة بعد الآن على بيع النقد الأجنبي للمواطنين. ومن المقرر أن تظل حزمة الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء سارية المفعول لمدة ستة أشهر.

ووضع البنك حدا للسحب من حسابات النقد الأجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار.

وبالنسبة للمبالغ الأعلى، يُدفع الباقي بالروبل بسعر الصرف اليومي.

ولا توجد قيود على تبادل العملات الأجنبية مقابل الروبل.

وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن احتياطيات البنك المركزي الروسي التي يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليار دولار محظورة بشكل فعال.