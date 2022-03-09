 الرئيس التونسي: ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية تفشت لوجود شبكات منظمة هدفها تجويع المواطنين - بوابة الشروق
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الرئيس التونسي: ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية تفشت لوجود شبكات منظمة هدفها تجويع المواطنين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 4:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 4:52 ص

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.
جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة طرق التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان مساء اليوم / الثلاثاء/ - أن اللقاء تناول الاستشارة الوطنية، والنظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من يوم غد / الأربعاء/ حتي الأحد القادم ، لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

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