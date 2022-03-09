12 فيلما ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

تضم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ23، التي تنطلق في الفترة من 17 حتى 23 مارس الجاري، 12 فيلما.

والأفلام هي: "موثا وموت هاما فوكو" إخراج دانيال سوبيرفيولا، و"العربة السوداء" إخراج أديليت كارزويڤ، و"بين الزجاج والجدران" إخراج رازان حسن، و"أهلا جانيش" إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، و"الناقلات" إخراج إيجور موستوفشيكوڤ.

و"الترومبون الذي أنقذني" إخراج أنس صلاح الدين، و"تسوية" إخراج ديچان بتروڤيتش، و"تدفق الكلمات" إخراج إليان إستر بوتس، و"أنيما أنيماي أنيمام" إخراج جولييتا جاسروك، خوسيه (بوتكسا) بوشاديس مارتينيز، و"ميلينا" إخراج ديڤيدڤالولاو، و"شيرو" إخراج كلوديو كاسال، و"إدريس" إخراج أمير الشناوي.