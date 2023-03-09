تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة شخص في الجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

البداية بتلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، أسفرت جهوده عن تحديد المجنى عليه سائق مركبة "توكتوك" - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم- وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم سيدة - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة، القليوبية".

تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرروا باستدراجهم للمجنى عليه بالطريق محل العثور واستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدى عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور واستولوا منه على (هاتفه المحمول، مركبة "التوكتوك") وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان "سيئ النية" تم ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.